Возле Крымского моста в Керчи нашли мощную бомбу

Авиабомба SC-50

В оккупированной Керчи саперы пиротехнического отделения морского спецотряда МЧС России по в аннексированному Крыму обезвредили авиабомбу времен ВОВ.

Боеприпас был найден в микрорайоне Верхний Солнечный - его обнаружили местные жители рядом с автоподходом к Крымскому мосту, передает пресс-служба ведомства оккупантов.

Боеприпас оказался авиабомбой SC-50 весом в 50 килограммов.

"Бомба была успешно извлечена, погружена на специальный автомобиль и доставлена на полигон. Там, с соблюдением всех мер безопасности, взрывоопасный предмет был уничтожен контролируемым взрывом", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что сразу после теракта в Керченском политехническом колледже сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) обстреляли группу спецназовцев, прибывших на место ЧП, приняв их за террористов.

Напомним, 17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погиб 21 человек - шестнадцать студентов и пять работников колледжа. Пострадали более пятидесяти человек. Стрелок покончил с собой.