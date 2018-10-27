В аэропорту Одессы во время взлета задымился пассажирский самолет

Следователи выясняют причину задымления / Фото: пресс-служба Нацполиции

Полиция Одесской области начала проверку по факту по факту задымления во время взлета пассажирского самолета в международном аэропорту "Одесса".

Как сообщает пресс-служба ведомства, подняться в воздух по причине задымленности не смог Боинг сообщением Одесса-Дубай.

"К счастью, никто не пострадал. Все пассажиры эвакуированы. Рейс временно задержан", - рассказали в полиции.

По предварительными данным, задымление произошло в районе шасси. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Пассажиры рейса эвакуированы, их вылет временно задержан. Аэропорт работает в штатном режиме.

Напомним, ранее в США самолет с первой леди страны Меланией Трамп на борту совершил вынужденную посадку из-за технических неполадок в воздухе.