Супрун рассказала, как влияет на здоровье переход на зимнее время

Ульяна Супрун / УНИАН

Для всех людей, которые не имеют серьезных/хронических проблем с организмом, переход с летнего на зимнее время практически никак не угрожает здоровью.

Соответствующее сообщение на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала и.о. глава Минздрава Украины Ульяна Супрун.

"Впрочем, все равно стоит следить за своим организмом и не планировать дополнительной нагрузки, чтобы дать время спокойно пережить изменения. Наиболее ощутимым это изменение является как раз в первые дни после перевода времени", − написала чиновница.

Кроме того, Супрун опубликовала несколько советов по поводу того, как легче всего можно справиться с переходом на зимнее время.

Чиновница рекомендует украинцам регулярно выходить на прогулки и ничего не планировать в данное время. "Свет, особенно дневной, помогает привыкнуть к изменениям […]. Лучше воздержаться от интенсивных физических нагрузок, старайтесь полноценно питаться, чтобы организм не испытывал недостатка в питательных веществах", − написала она.

Напомним, Украина в очередной раз перешла с летнего на зимнее время в ночь на с 27 на 28 октября.