Журналист предупредил, какие кровавые акции в Украине может спонсировать Кремль

В Украине Кремль может спонсировать кровавые антисемитские акции, предупредил журналист / GettyImages

Журналист, заместитель гендиректора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев считает, что в Украине Российская Федерация может спонсировать кровавые антисемитские акции.

У Кремля не закончились деньги, а значит — работа по представлению Украины страной, где "царит антисемитизм и страх расправ над евреями", продолжится с прежней силой, если не с новой, написал управленец на своей странице в Facebook.

По его словам, "русский мир" маниакален, но и циничен, функционален в том, что касается его агентуры. "Сейчас профессиональные "борцы с антисемитизмом" в "фашистской Украине", где "опасно находиться евреям", закрыли рты…", — отметил автор.

Читайте такжеБабченко оценил вероятность большой войны между Украиной и РоссиейМуждабаева полагает, что это затишье только на время. "… Возможно, именно сейчас из России будут выделены транши на жесткие, кровавые антисемитские акции, а то у них концы с концами не сходятся ("антисемитизм свирепствует в Украине", а по факту — ничего нет)", — добавил журналист.

Ранее бывший депутат Госдумы Илья Пономарев говорил "Главреду", что РФ, в связи с приближением в Украине президентских и парламентских выборов, будет активно пугать украинцев, что им надо сделать "правильный" выбор, потому что "неправильный" якобы будет означать военную эскалацию.