В Киеве до весны отменяют скоростной режим 80 км/ч - список улиц

До весны разгоняться до 80 км/ч больше нельзя / фото: autocentre.ua

Уже с завтрашнего дня, 1 ноября, автомобилисты Киева не смогут разгоняться до 80 км/ч даже на тех улицах, которые присутствовали в разрешении Киеврады от 9 октября.

Киевские власти решили, что скоростной режим будет действовать только с 1 апреля по 31 октября ежегодно, в остальное время он будет отменен, пишет 112.ua.

Таким образом, водители до весны больше не смогут разгоняться на таких улицах:

просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);

Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта);

ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе - если ведется капремонт проезжей части);

Кольцевая дорога (от просп. Победы до ул. Трублаини);

Автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы Киева);

просп. Бандеры (от просп. Оболонского до Московского моста);

просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);

ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного);

ул. Саперно-Слободская (от ул. М. Гринченко до Южного моста);

просп. Н. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);

просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта "Киев" - если ведется капремонт проезжей части);

бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);

ул. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);

просп. Соборности - если установлено распределительное транспортное ограждение.

Напомним, ранее сообщалось, что с 8 октября на украинских дорогах заработали радары скорости TruCam.