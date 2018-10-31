В Киеве до весны отменяют скоростной режим 80 км/ч - список улиц

31 октября 2018, 15:54

С 1 ноября ездить на 80 км/ч нельзя будет даже на улицах, ранее указанных в разрешении Киеврады.

Скорость, ограничение
До весны разгоняться до 80 км/ч больше нельзя / фото: autocentre.ua

Уже с завтрашнего дня, 1 ноября, автомобилисты Киева не смогут разгоняться до 80 км/ч даже на тех улицах, которые присутствовали в разрешении Киеврады от 9 октября.

Киевские власти решили, что скоростной режим будет действовать только с 1 апреля по 31 октября ежегодно, в остальное время он будет отменен, пишет 112.ua.

Таким образом, водители до весны больше не смогут разгоняться на таких улицах: 

  • просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);
  • Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта);
  • ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе - если ведется капремонт проезжей части);
  • Кольцевая дорога (от просп. Победы до ул. Трублаини);
  • Автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы Киева);
  • просп. Бандеры (от просп. Оболонского до Московского моста);
  • просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);
  • ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);
  • Надднепрянское шоссе;
  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
  • Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного);
  • ул. Саперно-Слободская (от ул. М. Гринченко до Южного моста);
  • просп. Н. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);
  • просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта "Киев" - если ведется капремонт проезжей части);
  • бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);
  • ул. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);
  • просп. Соборности - если установлено распределительное транспортное ограждение.

Напомним, ранее сообщалось, что с 8 октября на украинских дорогах заработали радары скорости TruCam.

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Киев скорость улицы режим Киеврада
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