"Корабль ждет": В Мариуполе ответили на кремлевские санкции арестом российского судна с металлом

1 ноября 2018, 21:51

Информацию озвучил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Украинские таможенники арестовали крупное российское судно под флагом Либерии в порту Мариуполя.

Соответствующее сообщение опубликовал украинский генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, корабль должен был перевезти металлургическую продукцию, сделанную на заводе в Алчевске (временно оккупированном и контролируемом боевиками группировки "ЛНР").

"В порту Мариуполя арестовано свыше 3000 тонн продукции захваченного оккупантами Алчевского меткомбината, которая перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию", — написал Луценко.

По словам генпрокурора, все причастные к перевозке металла лица будут привлечены к ответственности согласно УК Украины за финансирование терроризма. Луценко также добавил, что арест корабля — "наш ответ [российским − "Главред"] санкциям".

Напомним, ранее сообщалось о том, что введенные Кремлем против Украины санкции прокомментировал президент Петр Порошенко, а также украинский МИД.

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