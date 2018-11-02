"Много нестыковок": эксперт раскритиковал российскую версию о бойне в колледже Керчи

Криминалист считает, что нападающих в колледже Керчи было несколько человек / Mash

Эксперт Киевского научного института судебных экспертиз Юрий Ирхин полагает, что парень, который устроил кровавую бойню в керченском политехническом колледже, не мог действовать один.

В комментарии Крым. Реалии аналитик подчеркнул, что в результате теракта слишком много людей убито и ранено. Такое масштабное нападение, по его мнению, один человек совершить просто не в состоянии.

"Исходя из общей картины произошедшего, он, скорее всего, действовал не один. Потому что слишком сложный механизм – криминалистический механизм совершения этого массового убийства. И очень много нестыковок. В Интернете есть показания очевидцев, которые говорят, что сразу из двух мест были выстрелы. Естественно, из этого можно сделать логический вывод, что он действовал не один. Я склонен думать, что он действовал не один, потому что слишком много потерпевших и слишком большой локус поражения", - отметил Ирхин.

Напомним,17 октября в Керчи 21-летний Владислав Росляков устроил расстрел в политехническом колледже, а затем покончил с собой. В результате нападения погиб 21 человек.