"Нас заставляют взять на себя долги": мэр Смелы заявил об отсутствии договора с "Нафтогазом"

16 ноября 2018, 19:28

Градоначальник надеется на Кабмин, который запретил отключать газ среди зимы.

Мэр Смелы не хочет оплачивать за счет бюджета долги частного предприятия / Фото: Facebook/Алексей Цибко

Мэр города Смела Черкасской области, в котором начало отопительного сезона спровоцировало масштабный скандал, заявил, что от него требуют взять на баланс населенного пункта долги компании "СмелаЭнергоИнвест", к которой горожане не имеют никакого отношения.

"Фактически мы выполнили первое поручение президента — подать газ. Сейчас мы работаем над выполнением второго поручения — подписание договора с НАК "Нафтогаз". Мы уже приехали в Киев по этому вопросу. Но в "Нафтогазе" нам сказали, сначала возьмите на себя долги "СмелаЭнергоИнвеста" на себя, только в этом случае подпишут договор", - сказал Алексей Цибко в комментарии InfoResist.

По словам градоначальника, он намерен отстаивать интересы своего города и считает, что отключением тепла на него надавить не смогут, поскольку среди зимы отключать газ запретил Кабмин.

"Согласно постановления Кабмина, газ не могут отключать городе по среди отопительного сезона. Мы надеемся, что эти варварские действия не начнутся, потому что будет Алчевск. Будет мороз и играться никто не будет. Фактически все замерзнет. Единственное решение этого вопроса — обращение в суд, и он даст разъяснение этой ситуации", - подчеркнул мэр.

Напомним, жители Смелы требовали возвратить отопление и привлечь к ответственности руководство компании "Смелаэнергоинвест" (с 2011 по 2017 - теплопоставщик города), оставившее многомиллионные долги. Часть горожан устроила акцию протеста возле здания ПАТ "Чекрассыгаз", где они жгли покрышки.

Госкомпания-монополист в отрасли теплоэнергетики, "Нафтогаз", устранилась от проблемы с теплом в Смеле. НАК ожидает, что местные власти "перебросят" долговые обязательства предыдущего поставщика услуг.

Президент Петр Порошенко прокомментировал отсутствие отопления в городе Смела Черкасской области, где возмущенные люди уже жгли шины.

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газ Нафтогаз отопление долги Черкасская область смела
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