Архиепископ сделал ключевое уточнение о непринятии томоса Армянской церковью

17 ноября 2018, 21:45

Священнослужитель заявил, что украинские журналисты подали информацию некорректно.

Архиепископ Евстратий (Зоря)
Архиепископ Евстратий Зоря заявил, что ситуацию с Армянской церковью в Украине исказили СМИ / Главред

Архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря заявил, что Армянская церковь относится не к поместным православным церквям, а к древним восточным церквям, и, соответственно, к вопросу Томоса для Украины, канонов православной церкви, имеет лишь опосредованное отношение.

"Где в цитате католикоса хоть что-то о Томосе? Я уже не говорю о том, что Армянская церковь принадлежит не к числу поместных православных церквей, а к числу древних восточных церквей, и, соответственно, к вопросу Томоса, канонов православной церкви и т.д. - имеет только опосредованное отношение", - написал он в Facebook.

Евстратий Зоря обвинил украинские СМИ в искажении информации. И заявил, что даже российские пропагандисты не написали такие безапелляционные заголовки.

Напомним, католикос всех армян, верховный патриарх Гарегин II заявил о том, что Армянская апостольская церковь является сторонницей каноничности.

Накануне стало известно о том, что Собор епископов Польской православной Церкви отказался признавать решение Константинопольского патриархата о восстановлении евхаристического общения с духовенством теперь уже бывшей УПЦ КП, а ныне украинскими клириками в юрисдикции Константинопольской Церкви.

Кроме того, 7 октября Антиохийская церковь выразила обеспокоенность развитием ситуации в Украине. Антиохийская церковь не считает, что утверждение новой церкви в пределах канонических границ существующих патриархатов или автокефальных церквей является методом для решения конфликтов.

Сербская церковь выступила против решения Вселенского патриархата по Украине 12 ноября 2018 года. Сербы потребовали провести Всеправославный собор по вопросу предоставления автокефалии украинской церкви.

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Новость в спецтеме:Автокефалия УПЦ: в шаге от независимости от Москвы
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