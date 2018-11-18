"Химическая диверсия": в "ДНР" запустили новый фейк о наступлении ВСУ

В ДНР запустили новый фейк / beztabu.net

В самопровозглашенной "ДНР" распространяют новый фейк о том, что украинские диверсанты якобы готовят атаку на предприятие "Стирол" в оккупированной Горловке.

С новыми обвинениями в адрес Украины выступил начальник пресс-службы управления "народной милиции" фейковой республики Даниил Безсонов.

"Украинское командование совместно с западными кураторами готовит крупную диверсию на химическом заводе "Стирол", - говорит Безсонов.

По его словам, цель операции — максимально отвлечь силы боевиков, которые будут брошены на эвакуацию населения в безопасные районы, и начать продвижение вглубь территории "ДНР", передает dan-news.info.

Напомним, ранее в "ДНР" запустили слух о том, что якобы ВСУ готовят провокацию с применением химического оружия.