"Гонитель церкви": Порошенко сравнили с Лениным

Президент Украины Петр Порошенко

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (УПЦ МП) назвал президента Украины Петра Порошенко "современным гонителем церкви".

Обращение митрополита доступно на YouTube.

"Когда мы, так скажем, отказались идти в дом, который носил имя гонителя церкви, на встречу с современным гонителем церкви ("Украинский дом", ранее - музей Ленина. - Прим.), это говорит лишь об одном - что люди, те, которые это устраивают, по чьей команде это все устраивается, заражены страшным грехом", - сказал Лука.

Напомним, 13 ноября Петр Порошенко провел телефонный разговор с предстоятелем УПЦ МП митрополитом Онуфрием, в ходе которого выразил возмущение нежеланием того пойти навстречу в вопросе автокефалии УПЦ.

В тот же день прошло заседание Синода УПЦ МП, на котором должен был присутствовать Порошенко, однако в последний момент проигнорировал его.

По итогам заседания УПЦ МП было принято решение не поддерживать процесс создания автокефальной церкви в Украине.

Напомним, 17 апреля 2018 года президент Украины сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.

3 ноября Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей в Стамбуле подписали соглашение о создании независимой украинской церкви. Варфоломей выразил уверенность, что "решение об автокефалии приведет к единству и объединению всех православных в Украине".