Мощный антициклон и циклон: в Украине похозяйничают Burckhard и Dschuna — синоптик

21 ноября 2018, 13:01

В четверг в столице не ожидаются осадки, отметила эксперт.

Синоптик спрогнозировала, что в четверг в Украине похозяйничают мощный антициклон и циклон
В четверг в Украине похозяйничают мощный антициклон и циклон, спрогнозировала синоптик / "Главред"

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в четверг, 22 ноября, в большинстве областей Украины погоду будет определять мощный антициклон под названием Burckhard, а в Карпатах, на Закарпатье и в Прикарпатье на погоду повлияет циклон Dschuna.

В столице осадки не прогнозируются, ночью ожидается -2… -5, а днем 0… -2 градуса, написала эксперт на своей странице в Facebook.

"Нас, украинцев, больше интересует мощный антициклон по имени Burckhard. Он расположился над Скандинавией, однако своим рукавом достигает Украины и будет определять сухую погоду, как это обычно и делают антициклоны, в большинстве наших областей", — отметила синоптик.

Диденко подчеркнула, что "поэтому 22 ноября существенные осадки не ожидаются, только влияние южного циклона Dschuna забросит немного снега на Карпаты, Закарпатье и Прикарпатье". 

"Воздух будет холодным. Ближайшей ночью -4… -10 градусов, завтра днем от 3 мороза до 2 тепла. На дорогах местами гололедица", — предупредила эксперт.

Напомним, 14 ноября утром в Киеве выпал первый снег и припорошил дороги, крыши домов и деревья. В столице осадки спровоцировали 10-бальные пробки, в Сети ряд интернет-пользователей раскритиковали водителей, выехавших на дорогу на летней резине.

Справка. Атициклон — это область устойчивого повышенного атмосферного давления, которая располагается между циклонами и связана с сухой, малооблачной погодой. Циклон — это вихревое, бурное движение атмосферы, сопровождающееся обильными осадками, сильной облачностью.

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Киев Украина погода циклон антициклон Наталья Диденко
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