В Винницкой области начальник ГФС попался на коррупционных махинациях на 300 миллионов

В Генпрокуратуре разоблачили коррупционную преступную группу / 112.ua

Начальник Главного управления фиксальной службы в Винницкой области, его заместитель и приближенные к нему лица входили в состав преступной группы, целью которой было получение неправомерной выгоды от коммерческих структур, которые осуществляют экспортно-импортные операции.

"В течение 2015 – 2017 годов в результате систематического содействия с должностными лицами ГУ ГФС в Винницкой области и ГФС Украины из корыстных побуждений ряду подконтрольных коммерческих структур, которые уклонились от уплаты налогов, путем совершения незаконных операций по приобретению сельскохозяйственной продукции (орехи, бобовые культуры), которую в дальнейшем экспортировали подконтрольным нерезидентам по заниженной стоимости", - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

При этом участникам организации инкриминируются семь статей Уголовного кодекса Украины. Сейчас сообщено о подозрении четырем лицам, в том числе начальник винницкой ДФС и его заместитель.

Кроме того, в прокуратуре добавили, что коррупционные схемы нанесли ущерб государству на более чем 305 миллионов гривен.

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Отметим, что накануне в ГПУ сообщили о том, что проводят обыски в Главном управлении Государственной фискальной службы в Черновицкой области.

"Генеральной прокуратурой Украины совместно с ГУБКОП СБ Украины проводится ряд обысков в служебных помещениях ГУ ГФС в Черновицкой области и Черновицкой таможни. Указанные меры обусловлены необходимостью проверки информации о причастности должностных лиц указанных органов к незаконным схемам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах при экспорте "грецких орехов", - говорится в сообщении ГПУ.

Напомним, 16 июля 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что правоохранители расследуют возможные правонарушения экс-главы ГФС Мирослава Продана.

Затем Продану сотрудниками Специализированной антикоррупционной прокуратуры было составлено подозрение в коррупционных действиях.

Позже в СМИ была распространена информация, что Продан бежал из Украины.

Накануне Продан заявил о том, что вскоре вернется в Украину.