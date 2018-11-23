"Как в пивбаре": сеть смеется с путинского правительства из-за нового формата заседаний

Путин ввел новый формат заседаний Госсовета / Reuters

Российское руководство в оккупированном Крыму устроило заседание Государственного совета.

При этом пользователей соцсетей развеселили фото этого действа, которые выложил на своей странице в Twitter Дмитрий Смирнов.

Во время посещения оккупированного полуострова главой Кремля так называемое правительство страны-оккупанта планировало обсудить тему "будущего России". Формат обсуждения

Формат этих обсуждений вызвал смех и критику пользователей соцсетей.

"Новый формат президиума Госсовета выглядит так: губернаторы сидят за тематическими столами, президент по центру, но подсаживается к каждому. И все без галстуков",– пишет Смирнов.

Новый формат президиума Госсовета выглядит так: губернаторы сидят по тематическим столикам, президент по центру, но подсаживается к каждому. И все без галстуков pic.twitter.com/QiCbQgITQU — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 23 листопада 2018 р.

Корреспонденты в комментариях резко отреагировали на "новый формат" заседаний российского руководства.

"Как в пивбаре прям", "Можно еще красную ленту через весь зал зах@ярить", "И без ремней", "Ласкаво просимо до " Миротворця", "Прям голубой огонек", - пишут пользователи.

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В пятницу, 23 ноября, президент Путин прибыл в аннексированный Крым на заседание президиума Госсовета по реализации майского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Госсовет пройдет в крымском курортном комплексе "Мрия", который находится под санкциями США, введенными 8 ноября в адрес девяти юридических и трех физических лиц из-за аннексии Крыма и ситуации на Донбассе.