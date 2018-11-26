Порошенко обратился к Путину и озвучил требования Украины

26 ноября 2018, 10:46

Военнослужащие были грубо задержаны в нарушение международного права, отметил президент Украины.

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Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

Президент Украины Петр Порошенко потребовал немедленно освободить украинских моряков, находившихся в кораблях ВМС ВСУ, которые ФСБ России задержала накануне в Керченском проливе.

"Я обращаюсь к руководству Российской Федерации с требованием немедленно освободить украинских военнослужащих, которые были грубо задержаны в нарушение международного права и судьба которых неизвестна", - заявил Порошенко на заседании Совета национальной безопасности.

Также Порошенко отметил, что РФ должна быстро отреагировать на ситуацию в Азовском море.

"Мы требуем срочно их передать украинской стороне вместе с кораблями и срочно сделать деэскалацию ситуации, которая сложилась в Азовском море - как первый шаг, и деэскалацию по другим направлениям", - подчеркнул Порошенко.

Президент также потребовал передать Украине задержанные корабли.

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки. 

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. 

В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения на 60 дней, которое Верховная Рада рассмотрит на внеочередном заседании в понедельник. Россия в свою очередь запросила созыв экстренного заседания Совбеза ООН.

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Россия Украина Петр Порошенко ВМС ВСУ
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