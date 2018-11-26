Дипотношения с РФ не разрывают из-за их формальности - Климкин

26 ноября 2018, 17:51

Дипломаты в обеих странах ничего не решают, отметил министр.

Климкин
Климкин / УНИАН

Украина не разрывает дипломатических отношений с Россией по той причине, что эти отношения носят во многом формальный характер.

"Мы по факту не имеем дипломатических отношений. Это формальность, поскольку наши дипломаты в России по определению не могут осуществлять никакой дипломатической деятельности в стране-агрессоре. Они исключительно сосредоточены на том, чтобы помогать (украинцам), в том числе политическим заключенным. Мы всегда исходили из этой позиции", - рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Читайте такжеПорошенко объявил об изменении срока военного положенияТакже министр предупредил об опасности нахождения украинских граждан на российской территории и указал, что российские дипломаты в Украине работают на российские спецслужбы.

"Никаких других функций у них тут в Украине быть не может", - считает министр.

Напомним, Верховная Рада Украины собралась на внеочередное заседание, чтобы принять решение о введении военного положения.

25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт пограничный корабль России протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна. 

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности РФ по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали 23 украинских моряка-офицера, трое из них находятся в больнице в Керчи (захваченный РФ Крым).

Вооруженные силы Украины были приведены в состояние полной боевой готовности. Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. В понедельник, 26 ноября, глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения.

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Россия МИД министр агрессор Павел Климкин
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