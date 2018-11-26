"Россия может напасть только там, где у Порошенко низкий рейтинг": соцсети о военном положении

26 ноября 2018, 22:21

В соцсетях обсуждают новую политическую реальность Украины.

Рада
Рада одобрила ввод на месяц военного положения / УНИАН

В понедельник, 26 ноября, депутаты Верховной Рады на внеочередном заседании поддержали введение в Украине военного положения из-за агрессии Российской Федерации в Азовском море.

За законопроект №9338 проголосовали народных 276 избранников.

В соцсетях горячо обсуждают главный закон осени 2018 года.

Как введение военного положения ударит по кошельку украинцев

Журналист Вячеслав Чечило считает, что депутаты сами не знаю, за что голосовали и как это отразится на Украине:

"Никто не знает, что приняли. Даже сами депутаты. Никто не знает, что такое военное положение. Никто не понимает, а нафига, собственно, принимали и что это вообще было.

Никто даже близко не представляет, как это поможет бороться с РФ. Зато все точно знают, зрада это или перемога"

Писатель Всеволод Непогодин удивляется географии действия военного положения:

"Почему военное положение введено в Винницкой области и не введено в Днепровской и Полтавской?! Они вообще карту Украины видели?! Где логика?! Что за топографический кретинизм?!"

Названы пункты конституции, которые ограничат в рамках военного положения

Политолог Михаил Чаплыга убежден, что парламент проголосовал за военное положение, чтобы спастись от президентства Юлии Тимошенко:

"УЖЕ НЕ ВАЖНО, что они там голоснут - ВЕСЬ МИР знает, что ОНИ УЗУРПАТОРЫ и ССЫКУНЫ. Цель спасти свои сраки от Тимошенко", - пишет Чаплыга.

В свою очередь Глеб Простаков выразил уверенность, что Тимошенко в ходе обсуждения выглядела хуже всех:

"Выборы пройдут 31 марта. Ночь "длинных ножей" под кодовым названием "военное положение" растянется на 30 суток. Реальной оппозиции приготовиться. Хуже всех в этой истории выглядела Юлия Тимошенко. Ее пламенные спичи, инициатива по исключению отдельных пунктов из указа президента Рада имела в виду. Что и требовалось доказать. Сильнейший удар по обладателю президентского рейтинга №1. Петр Алексеевич довольны"

Военное положение в Украине: что это значит и к чему готовиться

"Судя по перечню областей с военным положением, Россия может напасть только на те области, где у власти самый низкий рейтинг", - иронизирует экономист Виктор Скаршевский.

Названы области Украины, в которых введут полное военное положение

Блогер Сергей Марченко уверен, что депутаты долго торговались не с Россией за наших военных моряков, а между собой, за выборы: 

"В перерывах между торгами бл*ди строчили посты о диктатуре и своей нивьи*енности. Бл*ди очень хотят власти. Пусть от той Украины останется одна Киевская область, зато оно там, сцуко, зацарюет!! Из-за этих жадных, тупых, мелочных бл*дей заседание Совета Безопасности ООН, созванное по нашей инициативе, началось без решения этих чертовых бл*дей о военном положении. Т.е. наша делегация была поставлена в глупейшее положение просителей нас защитить, в то время, как в собственной стране парламент не может раздуплиться, агрессия это или предвыборный трюк президента. Слава Богу, в этом мире есть такие страны, как Соединенные Штаты Америки и Великая Британия. Год сейв зе Квин и все такое. А знаете, что самое страшное? Что после выборов будет такая Рада, что мы будем вспоминать этих бл*дей с ностальгией".

Военное положение на 30 дней: как Порошенко всех переиграл

Адвокат Андрей Смирнов увидел в голосовании перспективу уголовного дела.

"Парламент проголосовал за введение военного положения с правками к Указу Порошенко.

Тезисов несколько:

1. СНБО не обращалось к Президенту с решением в принятой парламентом редакции.

2. Профильный комитет не рассматривал никакой новый вариант решения СНБО и Указ Президента. СНБО не созывалось повторно.

3. Проект решения не был роздан для ознакомления никому.

Выводов тоже несколько:

1. Чистый выход за рамки полномочий. Одноэпизодное уголовное дело. При удачном Меркурии в Венере можно расследовать за несколько дней.

2. Фигурантов не счесть: Порошенко, логопед-спикер и каждый, нажавший кнопку в сессионном зале", - считает Смирнов.

Журналист Александр Нойнец отмечает разницу между выступлениями Тимошенко и Ляшко в парламенте и тем, как фракции голосовали:

"Если я правильно понимаю, Ляшко и Тимошенко были категорически против введения военного положения на территории Украины, потому что это ограничивает права и свободы граждан.

Но проголосовали "за". После того, как пришёл Порошенко, и сказал, что введёт военное положение не везде, а только в некоторых областях.

Правильно ли я понимаю, что права украинцев в этих областях Ляшко и Тимошенко безразличны, поэтому они спокойно проголосовал "за"? 

Если да, то хотелось бы знать, а в какой конкретно области Олега Валерьевича интересуют права граждан. И, возможно, если речь не обо всех областях, то речь и не обо всех гражданах? Нельзя ли список граждан, за чьи права ЮВТ и Олегвалерьич так яростно борются?"

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Верховная Рада Петр Порошенко военное положение Юлия Тимошенко Михаил Чаплыга Сергей Марченко Вячеслав Чечило Глеб Простаков Всеволод Непогодин Денис Гороховский Виктор Скаршевский Александр Нойнец
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