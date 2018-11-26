"Военное положение на полшишечки!": соцсети о военном положении в Украине

26 ноября 2018, 23:28

Общий мотив социальных сетей - военное положение скорее поражение Порошенко, чем победа.

Карта военного положения на "полшишечки"

Верховная Рада Украины 276 голосами "за" ввела в Украине военное положение на 30 дней. При этом в ряде областей военное положение введено полностью, в остальных - частично.

Социальные сети немедленно откликнулись на решение Верховной Рады комментариями и фотожабами.

"Давайте подведём итоги.

Первый. Парламент назначил дату президентских выборов, забрав у Порошенко возможность блефовать слухами об их возможном срыве или переносе.

Второй. Порошенко не смог ввести военное положение для той цели, которую планировал.

Третий. Введённое на 30 дней военное положение бьет только по самому Порошенко, потому что весь этот период ему придётся либо вводить комендантский час, запрещать СМИ и проводить обыски без судебных санкций, либо объяснять, зачем ему нужно было его вводить.

Поэтому, повторяю свой самый базовый тезис. Порошенко - игрок одного хода, он не способен на несколько ходовую комбинацию, не видит себя со стороны, не прогнозирует последствий и не имеет результативных решений в прошлом.

Через месяц стартует избирательная кампания, где мы должны привыкнуть к мысли, что он не умеет ходить шахматными фигурами и обречен на поражение, какое бы устрашающее ощущение он внешне не создавал.

На тотализатор нужно выносить сейчас только один вопрос - тюрьма всё таки или эмиграция?" - пишет бывший соратник Петра Порошенко Александр Онищенко, скрывающийся ныне от него в Испании.

"Итак, Рада проголосовала за военное положение.В чем отличие от первоначального варианта Порошенко?Во-первых, военное положение (ВП) вводится в 10 областях, а не по всей Украине.Во-вторых, ВП будет сроком 30 дней, а не 60 дней. То есть - не помешает началу избирательной кампании.

Отдельным постановлением Рада официально назначила президентские выборы 31 марта 2019-го.

Таким образом, "кастрированный" вариант указа о ВП не позволил Порошенко добиться главного результата - перенести выборы, на которых он проигрывает Тимошенко.

Что показал весь этот цирк с ВП?

Во-первых, Порошенко больше не сможет сорвать выборы, даже в случае обострения на Донбассе. Поскольку второй раз ВП никто вводить не станет.

Во-вторых, украинцы и Запад увидели, что Порошенко возомнил себя царем, который мечтает о диктатуре.

В-третьих, видим тесную связку Кремля и Порошенко, дружно разыгравших провокацию в Керченском проливе, чтобы ввести ВП.

В-четвертых, Порошенко таки "хромая утка", неспособная протащить через Раду нужные себе решения.

В-пятых, Рада в итоге официально назначила дату выборов, что позднее мог заблокировать Порошенко через БПП.

Итог: Порошенко потерпел поражение с военным положением. А теперь ему предстоит пояснить Кремлю, как можно было так тупо завалить всю операцию...", - резюмирует политолог Дмитрий Корнейчук.

"Свежая история про легендарную жадность Порошенко. Ляшко заломил такую цену, что денег хватило только на 30 дней", - мрачно шутит волонтер и блогер Юрий Касьянов.

"Клоуны. Что они приняли?.. За что проголосовали?.. Что это за "военное положение" такое, все пункты которого могут быть выполнены, и давно выполняются в реально воюющей Украине?.. Все эти "усилить", "укрепить", "быть начеку"... - только на 30 дней?.. А потом что - танцы и банкет?.. Конец войне?..

Пропиарились все. И правые и неправые, и те кто за, и те, кто против. Типа сделали что-то важное, но войну не объявили, торговать с Россией не перестали, предателей не расстреляли, и денег заодно заработали. Особенно Ляшко. Этот умеет. Он как то ласковое теля, которое у двух маток сосёт...

А эти порохоботские "волонтёры" и "добровольцы" уже пособирали рюкзаки, и выучили походные песни. Расслабьтесь, никто вас никуда не призовёт. Военное положение закончится раньше, чем вы съедите свои консервы. Ведь никто и не думал воевать...

Сам узурпатор и деспот на белом коне выехал из Рады. Это однозначно - победа. 30 дней можно ощущать себя всемогущим повелителем в отдельных областях Украины. А там, глядишь, что-нибудь новенькое придумается...", - добавляет он.

Однако самую эпичную фразу выдал Денис Гороховской.

"Военное положение на полшишечки", - написал он. Фраза вызвала истерический хохот в украинском сегменте соцсетей.

Родила Сеть также и фотожабы на тему военного положения.

  • Фотожабы про военное положение социальные сети
  • Фотожабы про военное положение социальные сети
  • Фотожабы про военное положение социальные сети
  • Фотожабы про военное положение социальные сети
  • Фотожабы про военное положение социальные сети

В понедельник, 26 ноября, депутаты Верховной Рады на внеочередном заседании поддержали введение в Украине военного положения из-за агрессии Российской Федерации в Азовском море.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский портроссийский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

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Украина соцсети юмор военное положение
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