СМИ узнали, почему и зачем Порошенко "продавливал" военное положение в Украине

Петр Порошенко в Раде / president.gov.ua

Ситуация со введением в некоторых областях Украины военного положения продавливалась президентом Петром Порошенко и его окружением в первую очередь из-за имиджевых соображений.

Об этом сообщает портал "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники в парламенте. По их словам, Порошенко изначально не ставил задачу добиться переноса президентских выборов из-за военного положения. А озвученные на публике планы по его введению на 60 суток по всей стране – вполне сознательное "завышение планки" (ради дальнейшего тактического отступления и достижения нужного результата. "Это имиджевый проект, чтобы укрепить образ Порошенко как защитника Украины от российской агрессии и сместить акценты кампании с газа-тарифов-пенсий на национальную безопасность", − утверждают источники портала.

Читайте такжеКомендантский час, запрет митингов, изъятие имущества: что изменится для украинцев на время военного положенияКроме того, как считают в парламенте, вчерашнее утверждение даты президентских выборов на 31 марта 2019 года фактически "связывает руки" Порошенко и лишает его возможности продлить время действия военного. "Ввязаться в эту историю смогли, но как из нее выходить - лично я не вижу. И наши оппоненты через месяц не упустят возможности потоптаться по власти, дескать, ну что - победили Россию за месяц? Какие вообще успехи?", − заявил один из депутатов фракции БПП.

Напомним, решение о введении военного положения в отдельных областях Украины было принято Радой 26 ноября. Позже стало известно, каких регионов страны оно коснется в первую очередь.