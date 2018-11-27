Facebook блокирует и удаляет посты украинских СМИ с упоминанием Азовского инцидента и Путина

Публикации, которые блокировал Facebook / Детектор Медиа

Социальная сеть Facebook начала блокировать и удалять посты украинских изданий с упоминанием Владимира Путина, Азовского инцидента и российской агрессии.

О блокировании сообщили заместитель генерального директора Украинского национального информационного агентства "Укринформ" Марина Сингаевская и главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева, пишет ДетекторМедиа.

Марина Сингаевская пишет, что у нее заблокировали посты, в которых не было языка вражды, но упоминалась российская агрессия. Служба поддержки Facebook показала пользователям уведомления о том, что публикации были заблокированы из-за нарушения правил сообщества и предложила направить их на повторную проверку.

Публикацией от "Укринформ" попыталась поделиться в Facebook и редактор и журналистка "Радио Свобода " Ирина Штогрин, но ее пост тоже заблокировали.

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева выложила на своей странице ссылку на интервью профессора и политолога Лилии Шевцовой, в заголовок которого было вынесено цитата "Путин знает, что его время уходит. И это его последний срок".

"Думаю, причина в заголовке. Нарушает правила сообщества. Совсем с ума сошли", - написала редактор.

Сингаевская отметила, что посты "Укринформа" в Facebook блокируют впервые, при этом забанены только два поста.

"Даже если пожаловаться, то может пройти недели две, прежде чем они повторно рассмотрят и, может быть, восстановят эти посты. Я послала их на повторную проверку. Здесь какая-то странная ситуация. Я не считаю, что эти публикации нарушают правила соцсети. Я думаю, что это спланированная атака боты пожаловались именно на эти две новости", - рассказала она.

Кстати, обе новости "Укринформа" являются официальными - это заявления министра иностранных дел Павла Климкина и представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого.

Медиаюрист Игорь Розкладай заявил, что в Facebook уже уведомлены о ситуации с блокировкой и разбираются с ней.

"Но похоже, что атака происходит в первую очередь против "Укринформа", - отметил он.

При этом количество жалоб на сообщение не является определяющей для того, чтобы его заблокировали. Если на ту или иную публикацию приходит жалоба, у модератора есть от 15 до 50 секунд чтобы ее рассмотреть. Есть и вещи, за которые пост может быть заблокирован системой автоматически, например, изображение свастики и тому подобное.

"Но пока не ясно что стало в этом случае причиной для блокировки", - уточняет юрист, обращая внимание на то, что Facebook полностью не раскрывает все свои механизмы работы.

"Проблемы в Facebook случаются регулярно, и с блокировкой, и с удалением постов. Это естественно. И здесь положительным является то, что соцсеть реагирует и пытается разобраться в жалобах", - добавил он.

Заместитель министра информполитики Дмитрий Золотухин сообщил, что в министерстве работают над решением этой ситуации.

"Мы собрали скриншоты от людей, у которых были заблокированы посты и проверяем информацию. На данный момент я не могу дать больше информации", - прокомментировал он.

Напомним, ранее был опубликован список всех украинских моряков, захваченных россиянами в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В результате столкновения военнослужащие Украины получили ранения.