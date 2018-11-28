Арестованный украинский моряк передал записку родным

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Арестованный в аннексированном Крыму военнослужащий ВМС ВС Украины Сергей Цыбизов передал записку родным.

Об этом телеканалу 112 Украина сообщила его адвокат Оксана Железняк.

"У меня все хорошо. Не волнуйтесь. Всех люблю, целую!" - написал Цыбизов.

Ранее Киевский районный суд аннексированного Симферополя арестовал на два месяца 12 моряков ВМС ВСУ, задержанных в Керченском проливе в воскресенье, 25 ноября.

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали.

В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.