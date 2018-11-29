"Слабая и разорванная": журналист объяснил, почему Украина - идеальная жертва для "отморозка" Путина

Президент России Владимир Путин / Reuters

У президента России Владимира Путина нет и не будет другой повестки, кроме агрессивно-внешнеполитической - в первую очередь, в отношении Украины, поскольку это "слабая и разорванная противоречиями" страна.

Такое мнение высказал российский журналист и писатель Виктор Шендерович.

"Его закупоренные мозги, обильно обработанные спасительным (для него) мессианством, давно уже отъехали от таких скучных вещей как правила приличия и международное право. Поэтому военная эскалация, по всей видимости, продолжится. В Украине в первую очередь: слабая и разорванная противоречиями, она - идеальная жертва для отморозка. Отгрызть еще кусок, поднять рейтинг внутри, а снаружи начать торговаться на новых условиях, - чем не продолжение сюжета?" - задается вопросом Шендерович в Facebook..

По его словам российский президент сам "загнал себя (и страну) в этот крысиный угол".

"Все, что ему остается - подъем ставок снаружи и военная истерия внутри. Как говорится в шахматах, это игра единственными ходами", - заключил журналист.

Ранее российское издание "Известия" сообщило, что Киев якобы ведет переговоры с Вашингтоном о размещении на территории Украины военной базы США. Информацию о переговорах изданию подтвердил нардеп от "Блока Петра Порошенко" Иван Винник.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.