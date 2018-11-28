СМИ сообщили об аресте задержанного в Керченском проливе СБУшника

Задержанные украинские катера в порту Керчи / Reuters

Один из двух сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе, взят под арест.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в так называемых правоохранительных органах аннексированного Крыма.

По данным агентства, речь идет о Василии Сороке. Отмечается, что второму сотруднику спецслужбы, Андрею Драчу, изберут меру пресечения в среду, 28 ноября.

О том, что среди задержанных в Керченском проливе моряков были двое сотрудников СБУ, впервые сообщил заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности организации в понедельник, 26 ноября.

Позже глава украинского ведомства Василий Грицак подтвердил эту информацию. "Офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи контрразведывательного обеспечения подразделения ВМС Украины", - сказал он.

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.