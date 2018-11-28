Путина уличили в наглой лжи об "исконно российских водах"

Задержанные украинские корабли в порту Керчи / Reuters

Российские пограничники атаковали и задержали украинские корабли в международных, водах Черного моря, а не "исконно российских", как заявил президент РФ Владимир Путин.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

В качестве подтверждения ведомство представило карту с координатами бронекатеров "Бердянск", "Никополь", и буксира "Яны Капу" в момент атаки.

МинВОТ

"Согласно ст. 95 Конвенции по морскому праву, военные корабли пользуются в открытом море полным иммунитетом от юрисдикции какого-либо государства, кроме государства, под флагом которого они идут", - подчеркнули в министерстве.

Накануне Владимир Путин заявил, что корабли ВМС ВСУ вошли в территориальные воды, которые являлись российскими до аннексии Крыма в 2014 году. "Обращаю ваше внимание, что вошли в наши территориальные воды, которые таковыми являлись даже до присоединения Крыма к России. То есть в том месте, где эти территориальные воды были всегда именно как российские территориальные воды", - сказал Путин.

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.