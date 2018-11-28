Керченского стрелка кремировали и похоронили под чужой фамилией - СМИ

Владислав Росляков

Студента из оккупированной Россией Керчи Владислава Рослякова, который 17 октября устроил массовое убийство в своем политехническом колледже в городе якобы кремировали и похоронили еще две недели назад.

"Сразу после трагедии люди, сочувствующие матери Владислава Рослякова, начали сбор средств на похороны 18-летнего студента и написали женщине письмо, в котором выразили соболезнования и сочувствие. В письме Владислава называют "жертвой жизненных обстоятельств", а женщине желают не опускать руки и терпеливо нести "этот тяжелый крест", - пишет издание 360.

От неравнодушных Галина Рослякова получила 101 тысячу рублей (более 42 тысяч гривен, - прим. ред.), которые применила по назначению - оплатила тайное погребение сына, утверждают журналисты.

Соседка матери Рослякова рассказала, что женщина после трагедии на месяц попала в больницу; выйдя, она перестала жить в квартире, где раньше обитала, и сняла другое жилье. Контактов почти ни с кем не поддерживает.

"Ей стыдно перед людьми, больно и обидно, никак она себя не чувствует. Она ушла на съемную квартиру, но даже мне не сказала, куда именно. Со второго адреса ее и вовсе соседи выгнали. Боятся, сказали. Я ей сочувствую, ведь у меня тоже есть дети", - цитирует издание слова соседки Галины Росляковой.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в массовом убийстве людей в политехническом колледже в Керчи (захваченный Россией Крым) Владислава Рослякова до сих пор не похоронили, поскольку его тело никто не забрал из морга.

Напомним, что днем 17 октября в Керчи в колледже произошел взрыв. В Следственном комитете РФ сообщили, что взорвалась бомба, начиненная металлическими предметами. Подозреваемый в нападении — студент Владислав Росляков — покончил с собой, его нашли мертвым. В результате атаки погиб 21 человек.

Позже стало известно, что мать "керченского стрелка" Галина находится в психиатрической больнице. СМИ узнали, что после бойни в колледже женщина пыталась покончить с собой.