Климкин пригрозил закрыть украинские порты для российских судов

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин / УНИАН

Глава МИД Павел Климкин заявил, что власти страны могут закрыть ряд портов Украины для российских судов.

По его словам, Киев обсуждает несколько сценариев после инцидента в Керченском проливе, и закрытие портов для судов из РФ является "одним из варинтов", передает телеканал "Интер".

Накануне экс-посол США в Украине Джон Хербст подготовил доклад, в котором предлагается запретить российским судам заходить в европейские порты до тех пор, пока РФ не перестанет "кошмарить" украинское судоходство в Азовском море.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.