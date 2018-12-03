Украина пожаловалась на РФ в Международную морскую организацию

Задержанные украинские корабли в порту Керчи / Reuters

Украина заявила протест в комитете по безопасности на море Международной морской организации в связи с инцидентом неподалеку от Керченского пролива, где российские пограничники обстреляли и задержали корабли ВМС ВСУ.

Как сообщила пресс-служба посольства Украины в Великобритании, позицию Украины поддержали 34 страны, среди которых Австралия, Британия, Грузия, Канада, ФРГ, Франция и США.

"3 декабря украинская делегация в Комитете по безопасности на море Международной морской организации (ИМО) выразила категорический протест Российской Федерации в связи с вооруженным нападением и захватом в плен троих украинских военных катеров и членов их экипажей", - сказано в сообщении.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.