МИД Украины обратился с просьбой к странам-участницам Будапештского меморандума

МИД Украины / Капитал

МИД Украины обратился к странам-подписантам Будапештского меморандума (США, Великобритании и России) с просьбой провести срочные консультации по соблюдению ими обязательств и немедленнму прекращения агрессии РФ.

Об этом сообщила пресс-служба МИДа.

"Государства-гаранты предоставили обязательства, что никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины. Именно эти гарантии сделали возможным принятие Верховной Радой Закона Украины о ратификации Договора о нераспространении ядерного оружия", - сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что 25 ноября РФ осуществила "акт вооруженной агрессии" против Украины - задержала корабли ВМС ВСУ в Черном море и Керченском проливе.

"Это дерзкое и коварное нападение является продолжением вооруженной агрессии против Украины, развязанной Российской Федерацией 20 февраля 2014 года. Украина неизменно рассматривает Будапештский меморандум как важный международный инструмент обеспечения безопасности Украины и требует от России в полной мере придерживаться взятых обязательств. Агрессия РФ и нарушение условий отказа Украины от ядерного оружия подрывает международный режим нераспространения и будет определять будущее отношений со странами, которые могут выбрать путь разработки этого типа вооружения", - говорится в заявлении.

25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.