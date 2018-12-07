"Нечего шастать, часть вторая": в Украину не пропустили группу российских журналисток

7 декабря 2018, 08:51

Украинские пограничники по-прежнему не пропускают в Украину граждан России

"Украинские пограничники" / 112 Украина

Украинские пограничники не пропустили российскую журналистку из разведовательской сети SCOOP Анастасию Дроздову.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "Громадське". "Мы сражались сутки. До самой последней минуты. Мои полутора суток без сна, все как в фильме "Терминал". Но во въезде в Украину мне все-таки отказали", — написала она на своей странице в соцсети Facebook.

Кроме Дроздовой пограничники "завернули" еще трех российских журналисток − сотрудницу издания "Старая Русь" Елену Николаеву, сотрудницу портала "Фонтанка" Юлию Никитину, сотрудницу издания "Мой район" Елену Владыкину.

 

Напомним, ранее сообщалось о том, что Рада запретила въезд в Украину россиянам в возрасте от 16 до 60 лет. Позднее в Госпогранслужбе рассказали, каких граждан РФ все же будут пропускать в страну.

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Россия Украина пограничники Госпогранслужба въезд журналистка
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