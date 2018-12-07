В Ивано-Франковске запретили российские фильмы и музыку

Ивано-Франковский облсовет запретил русскоязычный культурный продукт / orada.if.ua

В пятницу, 7 декабря был одобрен мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Ивано-Франковской области.

Соответствующее решение поддержали 68 депутатов областного совета, сообщает "УНИАН".

Одобренное решение носит рекомендательный характер, при этом под понятием "русскоязычный продукт агрессора" следует понимать песни, фильмы, музыку, которые производятся, продуцируются российскими гражданами или фирмами.

Читайте такжеНужно ли Украине запрещать русский культурный продукт

Депутаты решили ввести мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта агрессора в любых формах на территории Ивано-Франковской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины.

Обоснованием решения о введении моратория названо стремление избегания эскалации напряженности в обществе и недопущения разжигания межнациональной розни, защита украинского информационного пространства от гибридных воздействий государства-агрессора и преодоление последствий длительной языковой русификации.

Недавно Тернопольский облсовет принял мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта.

Как известно, в конце сентября подобный запрет был введен во Львовской области, а в конце октября - в Житомирской.