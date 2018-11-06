В Тернопольской области запретили русскую культуру

6 ноября 2018, 20:13

Депутаты объявили 2019-й годом Организации украинских националистов.

Тернопольский облсовет / facebook.com/ternopiloblrada

Тернопольский облсовет принял мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта и объявил 2019-й годом Организации украинских националистов (ОУН).

"Областной совет решил установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Тернопольской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины", - сообщила пресс-служба облсовета.

Кроме того, в связи с 90-летием создания ОУН депутаты объявили 2019-й годом Организации украинских националистов.

Напомним, в конце сентября подобный запрет был введен во Львовской области, а в конце октября - в Житомирской.

4 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 5670-д "Про обеспечение функционирования украинского языка как государственного".

Проект закона предусматривает отмену закона "Об основах государственной языковой политики" (известный как "закон Колесниченко-Кивалова") и предполагает введение обязательного использования украинского языка практически во всех сферах общественной жизни.

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русский язык российский культурный продукт Тернопольская область
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