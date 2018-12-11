На Закарпатье лопнул нефтепровод "Дружба", подозревают незаконную врезку

На Закарпатье разгерметизировался нефтепровод "Дружба"

Во вторник утром на Закарпатье произошла разгерметизация в системе нефтепровода "Дружба" с утечкой сырой нефти в поле вблизи с. Русское Мукачевского района.

Как сообщили в пресс-службе главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, известно о загрязнении почвы размером около 250 квадратных метров.

На место выехали аварийные бригады, для предотвращения распространения загрязнения выкопанные ямы-ловушки, из которых нефть откачивается в автоцистерны.

Читайте такжеДавить на Украину: лидер закарпатских венгров отличился скандальным заявлением- Расстояние прорыва трубы в ближайшее жилого дома - около километра, угрозы загрязнения водоемов нет, - заявил Москаль. - Не исключено, что разлив нефти произошел в результате несанкционированной врезки, однако окончательная причина разгерметизации нефтепровода будет известна позже.

Ранее на Закарпатье около КПП "Лужники-Берегшурань" было найдено "кладбище евроблях".