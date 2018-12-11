Захваченным РФ украинским катерам нашли замену - СМИ

Дестантно-штурмовые катера проекта "Кентавр" / ВМС ВСУ Украины

В 2019 году ВМС Украины получат два десантно-штурмовых катера класса "Кентавр" и два малых бронированных артиллерийских катера класса "Гюрза-М".

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал со ссылкой на источники.

Отмечается, что сейчас на заводе "Кузница на Рыбальском" уже идет строительство одного катера класса "Гюрза-М", а также заключен контракт на строительство двух катеров класса "Кентавр".

Читайте такжеПорошенко подарил себе недвижимость "Кузни на Рыбальском" перед продажей заводаВ сентябре сообщалось, что группа ТАС Сергея Тигипко достигла договоренности о покупке ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском".

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Читайте такжеМинобороны засекретило приказ об отправке украинских кораблей через Керченский проливКиев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения. Москва считает случившееся провокацией украинской стороны.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.