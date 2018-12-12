Автокефалия УПЦ: эксперт предупредил, кто может затормозить процесс

12 декабря 2018, 14:48

РФ способна "натворить зла" из-за создания в Украине поместной церкви, полагает аналитик.

Эксперт предупредил, что в Украине процесс предоставления автокефалии УПЦ может затормозить новый президент
В Украине процесс предоставления автокефалии УПЦ может затормозить новый президент, предупредил эксперт / Reuters

Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Тарас Чорновил считает, что процесс предоставления автокефалии Украинской православной церкви может затормозить новый президент. 

В Украине после появления поместной церкви возникнет дуализм, поскольку УПЦ Московского патриархата никуда не исчезнет, рассказал аналитик во время чата на Главреде.

"...Надеюсь, что наши доморощенные "три гетмана на двух украинцев" таки не сорвут процесс на самом финише. Надеюсь, что уже препятствий не возникнет, потому что Собор проводит не наше духовенство, а экзархи Его Святейшества (Вселенский патриарх Варфоломей — Ред.). И только после того церковь станет действительно полностью независимой и полностью автокефальной", — отметил собеседник.

По словам Чорновила, он не видит "механизмов, которыми Москва могла бы остановить этот процесс — поэтому так и бесятся, что московиты, что их холуи". "Могут, конечно, зла натворить, до терактов, но для того и есть спецслужбы, которые все-таки немало чему научились за годы войны", — добавил эксперт.

Аналитик предупредил, что есть другая проблема. "После образования новой церкви возникнет дуализм, потому что УПЦ МП никуда не исчезнет. Начнется длительный процесс перехода приходов в украинскую церковь, и власти должны позаботиться, чтобы не было злоупотреблений, но и чтобы никто не мешал общинам делать свой выбор", — заявил аналитик.

"Одна известная кандидат в президенты этим летом не зря встречалась то с Новинским (нардеп Вадим Новинский — Ред.), то с Добкиным (в Украине есть два брата-нардепа — Михаил и Дмитрий Добкины — Ред.), то с другими тенями московского прошлого. Не удивлюсь, если в случае ее победы процесс будет искусственно задержан, а затем в МП вольют гигантский финансовый ресурс и подкрепят его административным. Тогда все застопорится на годы, а процесс пойдет очень жестким путем...", — утверждает он.

"Ну и для прощания с УПЦ МП должно тоже приобщиться государство через процедуру перерегистрации приходов РПЦ в Украине, а не целостной митрополичьей структуры, потому что так определил Вселенский Патриархат", — сказал Чорновил.

Читайте такжеУ Порошенко раскрыли повестку дня Объединительного собора"Да еще и под новым названием. Боюсь, что некоторые из претендентов на булаву уже кровью расписался Онуфрию (епископ РПЦ, предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий (в миру Орест Березовский — Ред.) и Кириллу (глава РПЦ патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) — Ред.), что этого не допустит", — отметил эксперт.

Напомним, в апреле президент Петр Порошенко написал к Варфоломею обращение с просьбой предоставить автокефалию УПЦ. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.

Варфоломей уже назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с предстоятеля УПЦ Киевского патриархата патриарха Филарета.

Потом Синод РПЦ решил в полной мере разорвать отношения со Вселенским патриархатом. В начале ноября Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о создании независимой украинской церкви. В декабре глава государства сообщил, что Объединительный собор, на котором должна быть создана поместная Украинская православная церковь, состоится 15 декабря.

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