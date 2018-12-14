Архиепископ УПЦ МП назвал Объединительный собор "сатанинским сборищем"

Священнослужитель написал письмо Вселенскому патриарху.
Настоятель Свято-Вознесенского мужского монастыря в Черновицкой области архиепископ Лонгин (Жар) написал письмо Вселенскому патриарху Варфоломею, в котором заявил о возврате приглашения на предстоящий в Киеве Объединительный собор.
Как сообщает Страна со ссылкой на текст документа, архиепископ называет Объединительный собор "собором нечестивых", "сатанинским сборищем" и "лжесобором".
"Если Вы называете себя Матерью всех Церквей, то почему Вы отдали на поругание наши Православные святыни, на растерзание истинную Православную Церковь наших братьев сослужителей, допустили мучение и пытки священников", - пишет архиепископ Лонгин.
Священнослужитель также заявил, что не поддерживает снятие анафемы с Филарета.
"То, что произошло на синоде в Стамбуле шокировало весь православный мир", - комментирует он.
Лонгин (Жар) заявил, что возвращает приглашение на Объединительный собор и в данном мероприятии участвовать не намерен.
Ранее сообщалось, что в УПЦ МП намерены жестко наказывать архиереев за участие в Объединительном соборе.
Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, утвердит ее устав и изберет предстоятеля, состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве.