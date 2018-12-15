СМИ узнали, когда начнется Объединительный собор

15 декабря 2018, 09:28

В столице по случаю Собора на Софийской площади собрались тысячи людей.

В столице Объединительный собор начнется в 10:00
В Киеве Объединительный собор начнется в 10:00 / twitter.com/HromadskeUA

В субботу, 15 декабря, в Киеве в Софийском соборе Объединительный собор начнется в 10:00 (будет проходить в закрытом режиме).

В столице около 9:30 на Софийской площади уже собрались тысячи людей, сообщает Громадське в Twitter.

На Центральный железнодорожный вокзал прибыли сотни людей с украинской символикой (флагами, а также плакатами), сообщает Liga.net

По данным издания, на Софийской площади пройдут митинги сторонников объединения украинских церквей. 

В мероприятиях по случаю Объединительного собора примет участие президент Петр Порошенко, поэтому главная ответственно за безопасность на них лежит на Управлении государственной охраны.

Ранее журналист Александр Дубинский сообщил, что в Украине главы областных госадминистраций в "добровольно-принудительном" порядке отправляли бюджетников в Киев на акции по случаю проведения Объединительного собора.

Напомним, в апреле Петр Порошенко написал к Вселенскому патриарху Варфоломею обращение с просьбой предоставить автокефалию УПЦ. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.

Варфоломей уже назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с предстоятеля УПЦ Киевского патриархата патриарха Филарета.

Потом Синод РПЦ решил в полной мере разорвать отношения со Вселенским патриархатом. В начале ноября Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о создании независимой украинской церкви. В декабре глава государства сообщил, что Объединительный собор, на котором должна быть создана поместная Украинская православная церковь, состоится 15 декабря.

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