Украина VS Россия: Порошенко дал верующим совет

Президент Украины Петр Порошенко

Президент Петр Порошенко посоветовал верующим украинцам выбирать не между УПЦ МП и Православной церковью Украины, а между Украиной и Россией.

"Мы не имеем никакого сомнения, что каждый украинец придет. Потому что это очень простой выбор, потому что это не выбор между патриархатом, это выбор между Украиной и Россией. Никто ни на кого не будет давить, если кто-то хочет оставаться в церкви, которая сохраняет единство с РПЦ, - это их выбор, но этот выбор должен быть сознательным", - приводит слова Порошенко УНИАН.

Накануне израильский журналист сообщил, что в обмен на томос о созданной ПЦУ, Константинополь якобы получит в распоряжение 38 украинских церковных объектов и около $150 млн. от Петра Порошенко и США.

В субботу, 15 декабря, в Софийском соборе в Киеве собрались представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), два митрополита УПЦ МП, экзархи Константинопольского патриархата. Они объявили о создании единой поместной церкви - Православной церкви Украины. В президиуме собора заседал президент Петр Порошенко. Главой новой религиозной организации избрали Епифания - одного из ближайших соратников лидера УПЦ КП Филарета.

В свою очередь, Украинская православная церковь Московского патриархата отказалась признатьсоздание Православной церкви Украины.

6 января Вселенский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии избранному предстоятелю новой церкви.