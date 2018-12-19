Перекрыто движение транспорта: в Киеве сегодня открывают главную елку Украины

В Киеве зажигают главную елку страны / 1zoom.ru

В Киеве сегодня зажигают главную новогоднюю елку страны – ровно в 19:00.

Елку уже украсили. Софийскую площадь, на которой она расположена, тоже. Тут, к слову, решили пустить поезд желаний: сев в него, каждый человек сможет во время движения "нажелать" себе и Украине всего самого лучшего.

Общественный транспорт и авто киевлян будут ездить в объезд: движение по нескольким центральным улицам временно перекроют.

В Киеве начали устанавливать главную елку Украины 6 декабря. В 2018/2019 году новогоднее дерево состоит из множества сосен и дополнено искусственными конструкциями.

Ранее СМИ выяснили, зачем в Киеве рождественские елки привязали к столбам. Мнения посетителей Подола разделились: одним нравится, другие отмечают, что "немного по-варварски прикрепили эти сосны к столбам".

Как сообщалось, в Раде установили б/у елки. Деревья также украсили игрушками и декоративными материалами, которые использовались раньше.

Эксперты объяснили, как выбрать новогоднюю елку и что сделать, чтобы елка дольше не осыпалась.

Главред уже собрал лучшие новогодние идеи-2019. Если для вашего бюджета новогодние украшения для дома купить – слишком дорого, то можно сделать новогодние украшения из бумаги или других подручных материалов, то есть новогодние украшения-2019 своими руками: фото и видео мы для вас уже подобрали.

При этом в мире появился новый новогодний тренд-2018-2019: готические черные елки с шарами и гирляндами. Для контраста дизайнеры рекомендуют украшать такую лесную красавицу белыми аксессуарами.