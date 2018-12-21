Больше половины украинцев тоскуют по сильной руке во главе страны - опрос

Украинцы под флагом. Иллюстративное фото / LIGA.net

Около половины украинцев считают, что в стране нет эффективных политических лидеров как таковых.

Об таком положении вещей свидетельствуют результаты опроса, которое провели сотрудники "Института социологии НАН Украины" при поддержке фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива".

Кроме того, 60,5% респондентов желают отдать страну под управление "сильной руке". "Подавляющее большинство респондентов оценивают жизнь в нашей стране или как тяжелое (36%), или как невыносимое (46%), и такое преимущество негативных оценок остается неизменной в течение нескольких лет. Причем лишь 17% опрошенных ожидают какого-то улучшения в течение ближайшего года, тогда как 52% убеждены в отсутствии улучшения ситуации", - заявили социологи

С оптимизмом смотрят в будущее Украины 20% (-6% от показателя 2017-го), ощущение безысходности возросло с 12% до 18%, тревоги - с 30% до 38%, страх с 15% до 21%.

Напомним, ранее украинцы через социологический опрос выказывали свое недовольство направлением движения страны.