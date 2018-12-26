Опрос показал, сколько украинцев считают себя счастливыми

Западные регионы страны больше настроены на позитив.
Проведенные социсследования показали, что 70% украинцем считают себя относительно или абсолютно счастливыми.
Результаты социсследования группы "Рейтинг" утверждают, что несчастливыми себя назвали 22% граждан страны.
По данным социологов, с удовольствием на тему счастья говорили в западных областях Украины. Наиболее негативно настроенными оказались граждане Сумской и Николаевской областей.
Опрос проводился группой "Рейтинг" с 16 ноября по 10 декабря 2018 года среди 40 000 совершеннолетних жителей всех областей, кроме оккупированных территорий. Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%, на уровне Украины - не более 0,5%.
Как известно, в мае выборка показывала несколько иной результат: счастливыми себя считали 63% украинцев, а несчастливыми – 10%.
Напомним, согласно опросу, около половины украинцев считают, что в стране нет эффективных политических лидеров как таковых.