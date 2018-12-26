Опрос показал, сколько украинцев считают себя счастливыми

Украинцы, несмотря на неурядицы в стране, не утратили позитив / Фото: iStock/Global Images Ukraine

Проведенные социсследования показали, что 70% украинцем считают себя относительно или абсолютно счастливыми.

Результаты социсследования группы "Рейтинг" утверждают, что несчастливыми себя назвали 22% граждан страны.

По данным социологов, с удовольствием на тему счастья говорили в западных областях Украины. Наиболее негативно настроенными оказались граждане Сумской и Николаевской областей.

Опрос проводился группой "Рейтинг" с 16 ноября по 10 декабря 2018 года среди 40 000 совершеннолетних жителей всех областей, кроме оккупированных территорий. Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%, на уровне Украины - не более 0,5%.

Как известно, в мае выборка показывала несколько иной результат: счастливыми себя считали 63% украинцев, а несчастливыми – 10%.

/ Фото: ratinggroup.ua

Напомним, согласно опросу, около половины украинцев считают, что в стране нет эффективных политических лидеров как таковых.