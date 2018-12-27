В ООС заявили о создании противодиверсионной группировки на Азовском направлении

Украинские десантники / president.gov.ua

На Азовском направлении Вооруженные силы Украины сформировали противодиверсионную группировку войск для отражения возможной агрессии России.

Как заявил начальник пресс-центра Объединенных сил Виталий Саранцев, также была усилена противовоздушная оборона.

"Было принято несколько решений по усилению обороны Азовского направлении, там была создана противодиверсионная группировка, усилена деятельность средств противовоздушной обороны", - сообщил он.

Кроме того, на Азовском направлении были созданы дополнительные фортификационные сооружения, налажено сотрудничество и более тесная связь подразделений Объединенных сил с Военно-морскими силами.

По словам Саранцева, на сегодня Мариуполь и Азовское побережье защищено с суши, с воздуха и с моря: "Наши войска готовы остановить любую агрессию и дать достойный отпор".

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Напомним, президент Украины Петр Порошенко объявил о прекращении действия военного положения в 10 областях Украины.

Как известно, военное положение в 10 областях, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей, продолжалось 30 суток - с 14.00 26 ноября до 14.00 26 декабря.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ освободили всю "серую" зону на Донбассе.

Кроме того, в МИД России заявляли о том, что ВСУ якобы планировали наступление на админгранице с аннексированным Крымом.