Как Украина реформирует военно-морской флот до 2035 года

12 марта 2019, 02:37

Сильные и слабые стороны стратегии развития ВМС Украины на ближайшие 15 лет.

Флот
Флот / Reuters

События 2018 года в Черном и Азовском морях ясно продемонстрировали актуальность для Украины вопросов, связанных с морской безопасностью. В результате презентация в конце ноября 2018 года стратегии развития украинского флота до 2035 года и ее публикация в январе 2019 года опровергают утверждения о том, что не предпринимается никаких попыток систематического решения проблемы безопасности на море. Об этом пишет Николай Белиесков, заместитель директора Института мировой политики в своей статье на The National Interest, перевод которой публикует Главред.

Читайте такжеУкрощение зверя: США и НАТО намерены серьезно усилить украинский флот – NewsweekПервое, что бросается в глаза, - это структура документа. Стратегия украинского флота до 2035 года соответствует передовой практике документов в этой области. Он содержит основные элементы стратегических документов - четкое определение роли и места флота в национальной безопасности и обороне Украины, анализ оперативной обстановки, реалистичный пошаговый план действий и финансовые расчеты. Несколько сильных сторон в стратегии ВМС Украины очевидны.

Предлагаемое видение развития флота к 2035 году показывает, что командование военно-морского флота Украины имеет полное представление о том, что необходимо сделать для защиты интересов страны в Черном и Азовском морях. В стратегии четко перечислены все элементы морской мощи, которые в совокупности позволяют государству влиять на ситуацию на море. В документе упоминается не только компонент оборудования, но и необходимость соответствующего персонала, инфраструктуры и закупок в целом.

Реализация стратегии включает три этапа: 2019–25, 2025–30 и 2030–35. На каждом из этих этапов предусматривается качественное укрепление возможностей флота. В то же время реализация целей одного этапа станет основой для успешной работы на следующем этапе.

Читайте такжеКомандующий ВМС рассказал о планах Украины создать "москитный" флотПервоначально стратегия ВМФ подразумевала защиту интересов Украины в прибрежной зоне (до 40 морских миль). Для этого ВМФ планирует сначала установить систему разведывательных средств на поверхности моря. Это должно помочь лучше идентифицировать угрозы, что, в свою очередь, уменьшит критическое время между обнаружением и реагированием. Прибрежные ракетные системы многократного запуска ракет (MRLS), а также мины помогут противодействовать соответствующим угрозам. Кроме того, в течение 2019–2025 годов предусматривается постепенное приобретение противокорабельных ракетных систем различных типов - наземных, воздушных и морских.

Второй этап предусматривает возможность работы в исключительной экономической зоне (до 200 морских миль). Для этой цели будет создана система мониторинга наземных, подводных и воздушных условий на соответствующем расстоянии. На этом этапе военно-морской флот должен иметь возможность физически присутствовать в исключительной экономической зоне и наносить удары по противнику, прежде всего с помощью противокорабельных крылатых ракет. Таким образом, именно на этом этапе в игру вступит так называемый "флот москитов" - небольшие лодки малой вместимости (до 500-600 тонн), способные поражать вражеские активы высокоточным вооружением.

Читайте такжеПосле выхода из ракетного договора США добавили к флоту атомную подлодкуТретий этап предусматривает способность украинского флота действовать в открытом океане и вносить вклад в глобальную безопасность. В период 2030–35 гг. украинский флот должен иметь возможность действовать за пределами 200-мильной зоны на значительном расстоянии от своих баз. Таким образом, Украина сможет участвовать в совместных операциях НАТО и ЕС в случае необходимости. Для выполнения всего вышеперечисленного украинский флот должен будет приобрести первые многоцелевые корветы.

Реализация стратегии с точки зрения оборудования будет стоить от 70 до 90 млн долларов в год на первом этапе, от 100 до 250 млн долларов на втором этапе и от 150 до 400 млн долларов США на третьем этапе.

Финансовые расчеты стратегии являются как сильным, так и слабым местом. Остается открытым вопрос, сможет ли Украина выделять 100–250 млн долларов в год на оборудование на втором этапе и 150–400 млн долларов, как это предусмотрено на третьем этапе. В 2019 году весь бюджет на вооруженные силы Украины составляет 576 млн долларов, который направляется на нужды сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морского флота, десантно-штурмовых сил и сил специального назначения.

Читайте такжеЧМ-2018: Reuters сообщил о повышении боеготовности ВМФ России в КрымуЕсли экономика Украины не начнет расти как минимум на 6-10% в год, или не будет принято решение об увеличении бюджета Вооруженных сил в абсолютном выражении при нынешних темпах роста, то Украина не сможет полностью профинансировать свою Стратегию ВМС на поздних этапах.

Еще одна слабость стратегии заключается в том, что, даже если она будет успешно реализована на первом и втором этапах, украинский флот все равно не сможет эффективно противостоять всем угрозам на море, которые уже присутствуют в случае тотальной войны с Россией.

Российская оккупация и аннексия Крыма в 2014 году были не только потерей украинской территории, но и утратой центральной геостратегической позиции в Черном море. Россия систематически размещает на этой территории системы вооружений, которые позволяют влиять на ситуацию на море и в воздухе над морем. К ним относятся противокорабельные ракетные комплексы БАЛ (не менее четырех пусковых установок по восемь ракет в каждом) и Бастион (не менее четырех пусков по две ракеты в каждой), два полка систем ПВО С-400 (не менее 128 ракет для одного выстрела) залп) и 27-я российская смешанная воздушная дивизия (в том числе не менее восьми истребителей Су-30СМ, которые могут нести противокорабельные ракеты Х-35). Такие силы позволяют России контролировать воздушное и надводное пространство над большой частью Черного и Азовского морей.

Читайте такжеПорошенко с Волкером с борта эсминца ВМС США послали "важный сигнал Кремлю"Некоторые сторонники противомоскитного флота, утверждающие, что приобретение четырех-пяти ракетных катеров класса "Лань" решит все проблемы на море, вводят людей в заблуждение. Эти лодки смогут атаковать только надводные морские цели с помощью противокорабельных ракет. Но ту же задачу могут выполнить наземные и воздушные варианты противокорабельных комплексов на базе ракеты "Нептун", которые также были бы менее уязвимы, чем ракетные катера. Таким образом, сам москитный флот не может решить проблемы, создаваемые российскими силами противодействия запрету зоны (A2/AD), дислоцированными в Крыму, что может значительно (негативно для Украины) повлиять на ситуацию на морях.

Это, в свою очередь, вызывает сомнения относительно того, насколько успешным будет флот Украины в его способности контролировать определенные части надводного, подводного и воздушного пространства в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) в 2030 году, как указано в стратегии. Пока военно-морской флот Украины не получит возможность наносить удары по наземным целям в Крыму, вероятность установления контроля над частями ИЭЗ будет практически нулевой. Действия в этой части моря будут по-прежнему связаны со значительными рисками, особенно для надводных платформ.

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