Развращал, бил и обзывал "скотом": появились жуткие подробности о семье убийцы 11-летней Дарьи Лукьяненко

Дарья Лукьяненко была жестоко убита 22-летним Николаем Тарасовым / facebook/Vyacheslav.Abroskin

Жители поселка Ивановка Одесской области раскрыли жуткие подробности о семье убийцы 11-летней Даши Лукьяненко Николая Тарасова.

В программе Говорит Украина односельчане рассказали, что отец не раз обзывал сыновей: Николая и его брата грубо называл "падлами" "скотами" и "сволочью", избивал, угрожал лишить жизни. А однажды и вовсе на людях перетянул старшего сына палкой.

"Он вечно их унижал, обзывал, он даже бил их. Год назад дети были уже взрослые, Колю мы вот этого не видели, а старший, он им помогал. Он его палкой перетянул, и так ребенок шел через весь базар с палкой. Он вечно их паскудил, бил, мама даже слова не говорила", – рассказала местная жительница Анна Зборовчук.

Жительница Ивановки Анжелика Кришталь рассказала, что в Ивановке ходили слухи о том, что родители могли даже развращать Николая и его брата. Односельчане считают, что это отец виноват, что у мальчика проявились садистские наклонности и он с особой жестокостью лишил жизни школьницу.

Напомним, суд принял решение о взятии под стражу на 60 суток без права внесения залога Николая Тарасова, подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в Ивановском районе Одесской области.

Как ранее сообщалось, 13 июня Дарья Лукьяненко ушла на занятия в танцевальный кружок и не вернулась. К поискам ребенка привлекли сотни нацгвардейцев, волонтеров, десятки спасателей и даже авиацию из местного авиаклуба и водолазов. Правоохранители прочесывали все поля, посадки, овраги и заброшенные здания. 19 июня тело девочки нашли в выгребной яме дома по соседству. Николай Тарасов признался, что хотел изнасиловать девочку, а потом задушил.

Ранее была установлена причина смерти Даши Лукьяненко.

21 июня 11-летнюю жертву Тарасова похоронили в Ивановке Одесской области.