В этом году фестиваль Zaxidfest, который традиционно проходит на территории комплекса "Волшебная Долина" в с. Родатичи недалеко от Львова, приглашает бесплатно посетить фестиваль участникам АТО и ООС.

Для того, чтобы получить льготный вход, нужно предварительно зарегистрироваться в форме и на входе на фестиваль обязательно предъявить удостоверение участника боевых действий.

Организаторы просят внимательно ознакомиться с правилами подачи заявки, которые указаны в форме и обратить внимание, что по одному удостоверению может пройти только один человек. Зарегистрироваться можно до 14 августа 2019 года, во время проведения фестиваля регистрация происходить не будет.

Среди участников Zaxidfest-2019 будет немало всемирно-известных групп, которые уже стали легендами - Gogol Bordellо, Apocalyptica, Lacuna Coil, Cradle of Filth. Также Украину впервые посетят британские группы You me at six и Fatherson. На фестиваль в этом году вернутся легенды украинского рока Вопли Видоплясова и много украинских исполнителей.

Напомним, что Zaxidfest-2019 состоится 16-18 августа, на территории фестиваля будут одновременно работать три сцены с тремя совершенно разными стилями музыки. Также на фестивале предусмотрены фудкорты, развлекательные и туристические зоны.