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"Здоровее будете": Комаровский предложил украинцам вместо ТВ смотреть порно на PornHub

25 декабря 2019, 16:19

Известный врач и популяризатор медицины Евгений Комаровский опубликовал весьма экстравагантное обращение у себя на Facebook.

Евгений Комаровский
Евгений Комаровский / УНИАН

Известный украинский детский врач и телеведущий Евгений Комаровский выступил с неожиданным заявлением - дескать вместо новостей по телевидении гораздо полезнее для здоровья смотреть порно на PornHub. 

Видеоролик с таким экстравагантным предложением он выложил на собственной странице в социальной сети Facebook.

"Я вам честно скажу, ребят, что чем смотреть новости по телевизору, смотрите лучше PornHub. Это намного лучше для вашего здоровья. Вообще интересуйтесь не только политикой — здоровее будете", — сказал Комаровский.

Напомним, ранее Евгений Комаровский выступил с еще одним экстравагантным заявлением, в котором раскрыл неожиданные свойства вазелина. До этого он перечислил лекарства, оказывающие безумно преступные последствия на организм.

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