В Раде нашли замену термину "инвалид" в законодательстве

Депутаты Верховной Рады официально заменили в законодательстве термин "инвалид" термином "человек с инвалидностью".

За принятие соответствующего законопроекта № 6710 за основу и в целом проголосовали 232 народных избранника.

Украинский парламент принял решение о замене в 42 законах термина "инвалид2 термином "лицо" инвалидностью" ради приведения их в соответствие с "Конвенцией о правах инвалидов" и факультативного протокола к ней.

Кроме того, были уточнены нормы статьи 22 Закона "Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине", касающиеся условий вступления лиц с инвалидностью в вузы и профессионально-технические учебные заведения, а также сохранена норма по выплате им академической стипендии.

Также народные избранники предусмотрели, что удостоверения, выданные до вступления в силу законопроекта № 6710, в которых применяются слова "инвалид", "ребенок-инвалид", "инвалид с детства", "инвалид войны", а также пенсионные удостоверения с такими терминами, будут действительными в течение всего срока, на который они выданы.

Напомним, ранее в сети вспыхнул скандал из-за парковки из-за инвалидов.