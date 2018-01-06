Порезали горло и бросили у дороги. В Житомире жестоко избили молодую девушку

6 января 2018, 09:56

Виктория сейчас находится в реанимации областной больницы, медики борются за ее жизнь.

В Житомире жестоко избили молодую девушку

В Житомире грабители напали на 19-летнюю девушку в темноте, порезали горло и били вплоть до обморока.

От смерти спасло лишь то, что в момент нападения она разговаривала с приятелем по телефону, поэтому друзья и родственники сразу бросились на поиски и нашли довольно быстро, сообщает ТСН.

Девушка в коме, но шанс на спасение есть. 19-летняя Виктория сейчас находится в реанимации областной больницы. Медики борются за ее жизнь.

"Основная проблема — это закрытая черепно-мозговая травма и все последствия, отсюда вытекающие. К сожалению, она сейчас без сознания и в тяжелом состоянии", — отметила врач-ординатор отделения интенсивной терапии Житомирской областной клинической больницы Виктория Глущенко.

Как рассказала подруга Виктории, она одной из первых узнала о беде. Ей позвонил товарищ, с которым девушка разговаривала по телефону в момент нападения.

Друзья и родные тут же бросились искать Викторию. Знали, что она вечером возвращалась из спортзала, решила сократить путь и шла по мосту через реку.

Девушку нашли родители просто на дороге. Она была уже без сознания. До своего дома Виктория не дошли каких-то сто метров.

На ней не было золотых украшений: цепочки с крестиком, сережек и двух колец. Сумку и телефон уже утром следователи нашли в реке. Поиски нападавших продолжаются до сих пор.

"Поскольку девушка не может ничего рассказать, а свидетелей или очевидцев данного происшествия пока не установили, поэтому предварительная квалификация — разбой. Это все предположения и комментировать мы не можем", — отметила руководитель отдела коммуникации ГУ НП в Житомирской области Алла Ващенко.

В то же время соседи напуганы. Ведь этой дорогой через речку ходит много людей, чтобы сократить путь от остановки общественного транспорта до частного сектора. Александр, который живет неподалеку, говорит, что на прохожих здесь нападают не впервые.

Медики надеются, что пострадавшую студентку удастся спасти, ведь ее вовремя доставили в больницу. Но впереди у девушки длительное и дорогостоящее лечение, поэтому друзья по соцсетях начали собирать средства. Виктория учится на 3-м курсе естественного факультета педуниверситета. Через четыре дня она должна была сдавать экзамены.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кропивницком жестоко расправились с женщиной.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
нападение избиение Житомир разбой
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
13:44
Военнослужащий ВСУ расстрелял сослуживца из автомата в лицо под Донецком
13:30
Потроллил россиянина. В Сети "залайкали" пост об украинском шахматисте-патриоте
13:24
Порошенко напомнил Евросоюзу о восстанавлении Донбасса
13:15
Лига Чемпионов. Квалификация. "Динамо" - "Славия": анонс матчей, где смотреть, котировки букмекеров
13:00
“Как противно рушить семью!”. Отец Ани Лорак рассказал об отношениях певицы с мужем
12:45
МИД Украины рассердился из-за поездки Путина в Крым
12:43
В Украине готовы рвать всех за свое право воровать мнение
12:32
Омелян подтвердил, что Украина готовится к прекращению ж/д-сообщения с Россией
12:21
"Привычка": "Алису" спросили, почему Путин врет
11:41
Нежащаяся у бассейна Каменских побаловала фанатов снимком в откровенном купальнике
11:32
Стала известна дата боя Усика с Белью
11:31
Из-за коррупции на таможне Украина ежегодно теряет почти $5 млрд - SZ
11:27
В России скончался «непревзойденный Воланд»
11:07
В Сеть выложили зрелищное видео стрельб украинских боевых самолетов и вертолетов Видео
10:44
Курс доллара в Украине рванул вверх: стоит ли бежать в обменник за валютой
10:34
В Константинопольском патриархате рассказали, зачем к ним едет патриарх Кирилл
10:33
Рабинович предложил освободить пенсионеров от уплаты коммунальных услуг актуально
10:19
Зачем у нас что-то забирать силой, если мы сами отдадим? мнение
09:58
Евросоюз предохранил Болгарию от Украины
09:51
Вся власть пролетариату, кухаркам и ватникам мнение
09:38
В США "самая сексуальная женщина" Кейт Аптон позировала в эротичном нижнем белье Фото
09:10
Стало известно, сколько украинцев ездили на отдых в аннексированный Крым
09:00
Взрыв дрона при покушении на Мадуро попал на видео
08:48
"Девятерых вывели из строя". Бойцы ВСУ на Донбассе преподали боевикам жестокий урок
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять