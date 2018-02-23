"Сц*ть в глаза и говорить, что идет дождь". Реклама ГПУ вызвала возмущение в Сети

Социальная реклама от Генеральной прокуратуры, которую бесплатно начали транслировать многие всеукраинские СМИ, вызвала недоумение пользователей социальных сетей.

Эмоциональные посты украинцев вызвал не столько сам факт рекламы, которую обманным путем выдали за социальную, сколько пояснение ситуации от пресс-секретаря ГПУ Ларисы Сарган. Спикер Юрия Луценко обнародовала официальную позицию ведомства в комментарии для Украинской правды.

"Генеральная прокуратура не производила, не заказывала и не размещала ролики, которые сейчас транслируются на телевидении и на радио. Но при этом Генпрокуратура благодарна заказчику, который эти ролики разместил, потому что увидел нашу положительную работу", - сказала Сарган.

Представитель Генпрокуратуры добавила, что вся информация, указанная в роликах, соответствует действительности, поэтому против трансляции в ведомстве не возражают. Сарган подчеркнула, что негативное отношение высказывают те, кто таким образом относится к персоне генпрокурора, а не к работе ГПУ в целом.

Соцсети взорвались гневными комментариями. Наибольшую волну возмущения вызвал тот факт, что открытую рекламу выдали за социальную, что позволило транслировать ее бесплатно.

Журналист и блогер Алена Яхно в Facebook с сарказмом отметила, что за такой пиар ГПУ можно дать "Оскар". Она подчеркнула, что ответить на многочисленные вопросы должно Госкомтелерадио, которое на основании какого-то документа начало транслировать коммерческую рекламу, как социальную.

Руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин написал, что Генпрокуратура во главе с Луценко считают граждан страны "имбицилами", если рассчитывали, что номер с социальной рекламой никто не заметит.

"Луценко и Ко реально избирателей имбицилами считают", - написал он.

Иронично прокомментировала действия ГПУ журналист Кристина Бердинских. Она убеждена, что генпрокурор, как правило, активно общается с прессой, однако в сфере пиара в ведомстве катастрофа.

"Вопрос к этому тайному фанату Луценко - почему имя и фамилия генпрокурора в ролике только каждые 30 секунд", - написала автор.

Экономический журналист Екатерина Венжик проанализировала резонанс с соцрекламой от ГПУ с профессиональной точки зрения. Она уверяет, что открытые судебные реестры демонстрируют абсолютно не те данные, которые авторы указали в роликах.

"Внимание, вопрос. Два даже. Либо неизвестный благодетель имеет доступ к закрытой части судебного реестра, и может достать в том числе данные, доступ к которым имеют в принципе только стороны дела (ГПУ, суд). Либо цифры в рекламе - от фонаря и пи**еж", - написала она.

Вопрос, какой именно "благодарный ценитель" анонимно заказал для Юрия Луценко дорогую рекламу в СМИ, решил обсудить на своей странице в соцсети журналист программы "Схемы" Михаил Ткач.

"Злочевский? Колобов? Иванющенко? Кто?", - задал риторический вопрос автор.

Напомним, ролики с социальной рекламой Генеральной прокуратуры Украины разместила в Youtube газета Kyiv Post.

Видео демонстрирует якобы многочисленные достижения ГПУ, оперируя большими цифрами и неподтвержденными фактами.

"Выполняем закон, устанавливаем справедливость. Юрий Луценко", - такими словами заканчивается каждый ролик. Именно это вызвало наибольший резонанс в обществе, поскольку наличие в сюжете фамилии трансформирует социальную рекламу в коммерческую.

Как сообщалось, ранее громкую огласку получил рождественский отдых Луценко с семьей на Сейшельских островах, на который он потратил сумму, значительно превышающую его официальный доход. Генпрокурор объяснил это тем, что часть путевки оплатил его сын, который занимается бизнесом.