Ветеран АТО рассказал, что могло толкнуть Меньшикову на самоубийство

По факту гибели Марины Меньшиковой начато расследование. Как сообщалось ранее, женщину обнаружили повешенной 26 февраля в камере следственного изолятора Днепра.

Тело женщнины обнаружил охранник. Вместе с Меньшиковой в камере находились еще две женщины, однако они утверждают, что крепко спали и ничего не слышали.

В Управлении исполнения наказаний уверены, что произошедшее было самоубийством.

"Версию убийства мы на данный момент не рассматриваем, так как телесных повреждений на ней не было выявлено. Она в депрессии не находилась, пребывала в трехместной камере, где находились еще две подследовательные, с которыми у нее никаких конфликтов не было", - заявил Вадим Кныш, руководитель управления пробации межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Минюста.

Под арестом она пребывала месяц: суд решил взять ее под стражу, так как женщина неоднократно сбегала от следствия. Ей грозило до семи лет лишения свободы за удар молотком атошника по голове в театре Днепра.

Ветеран АТО, на которого Марина Меньшикова набросилась с молотком в театре, говорит, что такого финала дела не ожидал. "Может потому, что ее все бросили - родня ее бросила, страна, за которую она боролась "Московия" тоже бросила", - предполагает ветеран.

В октябре 2016 года в Оперном театре Днепра произошел конфликт, в ходе которого женщина ударила молотком бывшего военнослужащего: стороны поспорили из-за военной формы в театре. Позже от следствия она скрывалась в Крыму, однако принудительно была отправлена назад Российской Федерацией.