Полиция отпустила всех задержанных под Радой

Всех задержанных участников протестов в демонтированном палаточном городке на улице Грушевского под Верховной Радой полиция уже отпустила

Об этом сообщил руководитель секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко, сообщает "Громадське радіо".

"Всех людей пока отпустили. Одному человеку предъявлено подозрение по факту событий 27 февраля. Остальные были опрошены в качестве свидетелей и отпущены. Определенная часть поехала для получения медицинской помощи и фиксации телесных повреждений в больницу", – сказал он.

По его словам, по факту столкновений под ВР офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека готовит официальное заявление.

Он также сообщил, что предварительный анализ событий свидетельствует о ряде нарушений со стороны правоохранителей.